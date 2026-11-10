Сестру признали общеопасной

По версии СКР, к сестрам, выросшим в детском доме и испытывавшим после начала самостоятельной жизни материальные трудности, через мессенджер обратились неустановленные лица, очевидно связанные с украинскими спецслужбами. Девушкам передали координаты тайника, из которого они забрали СВУ и передали его через Брыксину Гурзибееву. Тот, как полагает следствие, вел скрытое наблюдение за руководителем комплекса НИИ и закрепил бомбу на его автомобиле, но довести замысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам.