Сестру признали общеопасной
Фигурантку дела о покушении на ученого оставили в СИЗО
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока содержания под стражей Полины Бескурниковой, обвиняемой в покушении на убийство общеопасным способом. По данным столичного СКР, в 2025 году она вместе с тремя сообщниками пыталась взорвать ведущего сотрудника оборонного НИИ «Полюс» Максима Ладугина в Новой Москве. В жалобе адвокат просил заменить подзащитной меру пресечения на домашний арест, но суд не счел доводы защиты убедительными.
Апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей Полине Бескурниковой была подана 27 августа 2026 года. В ходе установления ее личности выяснилось, что она родилась 26 июля 2006 года, не замужем, детей нет. Ранее не судима. При этом судья сообщила, что Бескурникова в заседании участия не принимает, поскольку «не пожелала» этого.
Адвокат Андрей Машинистов просил заменить содержание подзащитной под стражей на домашний арест либо запрет определенных действий. Само продление он считает незаконным и необоснованным, поскольку оно якобы основано только на тяжести предъявленного Бескурниковой обвинения — покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц.
По версии следствия, утром 1 декабря 2025 года у жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице взорвался автомобиль доктора физико-математических наук Максима Ладугина — ведущего сотрудника оборонного НИИ «Полюс» имени Стельмаха, лауреата премии правительства Москвы 2024 года.
Под машиной сработало самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной примерно 500 г тротила. Сам ученый в этот момент находился в командировке и не пострадал, но автомобиль был уничтожен полностью. Подозреваемых в совершении этого преступления задержали на следующий день, 2 декабря 2025 года. Помимо Бескурниковой фигурантами дела стали ее старшая сестра Нина, студент колледжа из Калуги Алан Гурзибеев и менеджер логистической компании Светлана Брыксина.
По версии СКР, к сестрам, выросшим в детском доме и испытывавшим после начала самостоятельной жизни материальные трудности, через мессенджер обратились неустановленные лица, очевидно связанные с украинскими спецслужбами. Девушкам передали координаты тайника, из которого они забрали СВУ и передали его через Брыксину Гурзибееву. Тот, как полагает следствие, вел скрытое наблюдение за руководителем комплекса НИИ и закрепил бомбу на его автомобиле, но довести замысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам.
Защита с момента ареста указывала, что Полина Бескурникова была введена в заблуждение преступниками, не знала фактических обстоятельств дела, а ее роль была малозначительной, о чем она «правдиво рассказала на допросе». До ареста девушка училась в градостроительном колледже, занималась волонтерством. В феврале 2026 года Росфинмониторинг внес всех фигурантов дела в перечни лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Выступая в суде, адвокат утверждал, что следствие формально отнеслось к процессу и не представило доказательств того, что подзащитная хочет скрыться, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать расследованию дела. Адвокат указал, что подзащитная социализирована: является гражданкой РФ, имеет регистрацию и не судима.
Прокурор выступила против удовлетворения жалобы, сказав, что «к тому нет оснований». В итоге суд согласился с ее мнением и просьбу обвиняемой стороны отклонил.
Будет ли адвокат обращаться в кассационную инстанцию, он пока не решил, поскольку сможет это сделать, когда поговорит с подзащитной, «которую не видел с августа». Однако твердо ответил “Ъ”, что Полина Бескурникова «по-прежнему вину не признает».