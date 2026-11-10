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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
ПроисшествияТеракты

Сестру признали общеопасной

Фигурантку дела о покушении на ученого оставили в СИЗО
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока содержания под стражей Полины Бескурниковой, обвиняемой в покушении на убийство общеопасным способом. По данным столичного СКР, в 2025 году она вместе с тремя сообщниками пыталась взорвать ведущего сотрудника оборонного НИИ «Полюс» Максима Ладугина в Новой Москве. В жалобе адвокат просил заменить подзащитной меру пресечения на домашний арест, но суд не счел доводы защиты убедительными.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей Полине Бескурниковой была подана 27 августа 2026 года. В ходе установления ее личности выяснилось, что она родилась 26 июля 2006 года, не замужем, детей нет. Ранее не судима. При этом судья сообщила, что Бескурникова в заседании участия не принимает, поскольку «не пожелала» этого.
Адвокат Андрей Машинистов просил заменить содержание подзащитной под стражей на домашний арест либо запрет определенных действий. Само продление он считает незаконным и необоснованным, поскольку оно якобы основано только на тяжести предъявленного Бескурниковой обвинения — покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц.
По версии следствия, утром 1 декабря 2025 года у жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице взорвался автомобиль доктора физико-математических наук Максима Ладугина — ведущего сотрудника оборонного НИИ «Полюс» имени Стельмаха, лауреата премии правительства Москвы 2024 года.
Под машиной сработало самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной примерно 500 г тротила. Сам ученый в этот момент находился в командировке и не пострадал, но автомобиль был уничтожен полностью. Подозреваемых в совершении этого преступления задержали на следующий день, 2 декабря 2025 года. Помимо Бескурниковой фигурантами дела стали ее старшая сестра Нина, студент колледжа из Калуги Алан Гурзибеев и менеджер логистической компании Светлана Брыксина.
По версии СКР, к сестрам, выросшим в детском доме и испытывавшим после начала самостоятельной жизни материальные трудности, через мессенджер обратились неустановленные лица, очевидно связанные с украинскими спецслужбами. Девушкам передали координаты тайника, из которого они забрали СВУ и передали его через Брыксину Гурзибееву. Тот, как полагает следствие, вел скрытое наблюдение за руководителем комплекса НИИ и закрепил бомбу на его автомобиле, но довести замысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам.

В покушении на сотрудника оборонного НИИ поучаствовали родственницы

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Защита с момента ареста указывала, что Полина Бескурникова была введена в заблуждение преступниками, не знала фактических обстоятельств дела, а ее роль была малозначительной, о чем она «правдиво рассказала на допросе». До ареста девушка училась в градостроительном колледже, занималась волонтерством. В феврале 2026 года Росфинмониторинг внес всех фигурантов дела в перечни лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Выступая в суде, адвокат утверждал, что следствие формально отнеслось к процессу и не представило доказательств того, что подзащитная хочет скрыться, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать расследованию дела. Адвокат указал, что подзащитная социализирована: является гражданкой РФ, имеет регистрацию и не судима.
Прокурор выступила против удовлетворения жалобы, сказав, что «к тому нет оснований». В итоге суд согласился с ее мнением и просьбу обвиняемой стороны отклонил.
Будет ли адвокат обращаться в кассационную инстанцию, он пока не решил, поскольку сможет это сделать, когда поговорит с подзащитной, «которую не видел с августа». Однако твердо ответил “Ъ”, что Полина Бескурникова «по-прежнему вину не признает».
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