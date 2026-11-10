Депутаты установили порядок проведения свиданий в СИЗО

Закон также меняет правила общения содержащихся в СИЗО иностранных граждан с представителями консульств. Сейчас эту коммуникацию регулирует только ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года. Депутаты прописали в российском законе, что обвиняемые с иностранным гражданством могут общаться с консулами вживую и по видеосвязи — на условиях, прописанных в части статьи, касающейся свиданий с родственниками, не чаще двух раз в месяц в течение не более трех часов. Отметим, адвокат по закону имеет право на беспрепятственное посещение арестанта и неограниченные по времени свидания с ним в конфиденциальной обстановке.