Депутаты установили порядок проведения свиданий в СИЗО
Госдума во вторник, 10 ноября, приняла закон, устанавливающий порядок проведения свиданий в СИЗО. Поправки к закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в январе 2025 года в парламент внесла группа депутатов и сенаторов. В первом чтении документ приняли 14 января этого года.
Сегодня арестованным дается право на два трехчасовых свидания в месяц с родственниками и «иными лицами», но предельные сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении свиданий не оговариваются. Авторы поправок предложили рассматривать ходатайства в соответствии с V разделом Уголовно-процессуального кодекса, обязывающим следователя или дознавателя дать такой ответ в течение трех суток. Также предлагается сократить срок рассмотрения жалоб на отказ в свидании с тридцати дней до десяти суток (для следователей и прокуроров) и пяти суток (для судей) соответственно. Отказ в удовлетворении ходатайства будет возможен только в случае, если свидание «нарушает права и свободы других лиц» или «интересы уголовного судопроизводства».
Закон также меняет правила общения содержащихся в СИЗО иностранных граждан с представителями консульств. Сейчас эту коммуникацию регулирует только ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года. Депутаты прописали в российском законе, что обвиняемые с иностранным гражданством могут общаться с консулами вживую и по видеосвязи — на условиях, прописанных в части статьи, касающейся свиданий с родственниками, не чаще двух раз в месяц в течение не более трех часов. Отметим, адвокат по закону имеет право на беспрепятственное посещение арестанта и неограниченные по времени свидания с ним в конфиденциальной обстановке.