Минюст Италии начал дисциплинарное разбирательство против судей из-за побега Усса

Глава Минюста Италии Карло Нордио поручил начать дисциплинарное разбирательство в отношении трех судей Апелляционного суда Милана, назначивших домашний арест сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу, сообщает Corriere della Sera. Господин Усс в марте сбежал из Италии в Россию, из-за чего министр счел решение судей «серьезной и непростительной халатностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

Господин Нордио обвинил судей Монику Фаньони, Микаэлу Курами и Стефано Карамеллино в том, что принятое ими решение о домашнем аресте «не было должным образом взвешено». Министр уверен, что они не учли ряд обстоятельств, которые, как указано в заключении генпрокурора Милана, «при правильном рассмотрении могли привести к другому решению». Генпрокурор выступал против перевода под домашний арест.

Карло Нордио настаивает, что судьи «не оценили элементы, из-за которых возникла высокая и конкретная опасность побега». Corriere della Sera, однако пишет, что, согласно судебному постановлению, они «не проигнорировали эти элементы» и все же признали опасность побега господина Усса, но пришли к выводу, что ее можно снизить благодаря электронному браслету. И генеральный прокурор Милана это решение не оспаривал.

По данным газеты, с момента помещения Артема Усса под домашний арест его электронный браслет «подал не менее 20 сигналов тревоги». Однако техник, помогающий в расследовании дела, уверяет, что «речь шла не о попытках побега, а о неисправностях браслета» — в частности, проблемах с подключением. Согласно следственным документам, США, по запросу которых был арестован господин Усс, требовали изъятия его телефонов и электронных устройств на основании итальяно-американского договора. Но изымать их не стали и вернули россиянину, когда его выпустили из тюрьмы под домашний арест.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года. 27 октября он был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря господина Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 21 марта 2023 года итальянский суд одобрил его экстрадицию в США. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. По информации источников газеты Corriere della Sera, он воспользовался помощью шести-семи сообщников. 4 апреля Артем Усс сказал, что находится в России.

Подробнее о его деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Лаура Кеффер