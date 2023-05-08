В центре Москвы 9 мая закроют проезд по нескольким улицам

В центре Москвы завтра, 9 мая, будет закрыт проезд по некоторым улицам, также изменится работа городского транспорта, сообщил столичный департамент транспорта. До 13:00 в местах ограничений запрещена парковка.

Движение будет закрыто:

с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

на Волгоградском проспекте, Таганской площади, участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара; с 5:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный Ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;

на улицах Тверская, Петровка, Охотный Ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных; с 10:00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат;

на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат; с 16:00 на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.

С 16:00 до окончания мероприятия автобусы могут задерживаться. Кроме того, автобусы е80 не будут останавливаться у метро «Марксистская» до окончания мероприятия. Также в местах ограничений временно закрыты подземные пешеходные переходы.

9 мая на Красной площади состоится традиционный парад в честь Дня Победы. Мероприятие посетят президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер Армении Никол Пашинян. Помимо них Владимир Путин приглашал на парад президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

О подготовке к парадам в России читайте в публикации «Ъ» «Парад, смирно!».

Лаура Кеффер