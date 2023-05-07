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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор Белоруссии: в комиссию по возвращению обратились свыше 70 уехавших оппозиционеров

Генеральный прокурор Белоруссии Алексей Швед заявил, что в комиссию по возвращению оппозиционеров в страну поступило свыше 70 заявлений. Указ о создании комиссии 6 февраля подписал глава республики Александр Лукашенко.

«На данный момент уже более 70 заявлений поступило на рассмотрение комиссии… Я не буду говорить о цифрах и анонсировать какие-то фамилии. Это нельзя делать, потому что эти лица за рубежом обрабатываются активно: их запугивают, чтобы они не приезжали сюда»,— рассказал господин Швед телеканалу ОНТ.

Генпрокурор выразил уверенность, что через некоторое время журналисты смогут самостоятельно пообщаться с оппозиционерами, пожелавшими вернуться в республику.

Ряд представителей белорусской оппозиции покинули страну после переизбрания в 2020 году Александра Лукашенко на президентский пост. Ранее белорусский президент призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, «покаяться» и понести наказание за свои действия.

Об отъезде видных белорусских оппозиционеров из республики — в материале «Ъ» «Белорусскую оппозицию разделили по странам».

Григорий Лейба

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