В комиссию по возвращению оппозиционеров в Белоруссию с начала февраля поступило 23 заявления

В комиссию по рассмотрению заявлений уехавших из Белоруссии сторонников оппозиции, которые захотели вернуться в страну, поступило 23 заявления. Заседания комиссии пока не проводились. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.

«Сейчас в комиссии на рассмотрении находятся 23 заявления. Большинство из них не соответствует критериям, прописанным в указе, тем направлениям и тем сведениям, которые должны быть представлены»,— сказал Алексей Стук в эфире телеканала СТВ. По его словам, авторов несоответствующих требованиям заявлений просят предоставить необходимую информацию.

«Еще не наработан материал, необходимый для обсуждения того или иного заявления, обращения от той или иной кандидатуры, его написавшей»,— добавил господин Стук.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению в страну уехавших оппозиционеров. Комиссия будет выяснять, совершили ли подавшие заявление люди какие-либо правонарушения во время протестов после выборов президента в 2020 году. В пресс-службе господина Лукашенко поясняли, что те, кто совершил правонарушения, будут должны «публично извиниться» и возместить нанесенный вред.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белорусским оппозиционерам предложили явку с повинной».

Олеся Павленко