Лукашенко поручил создать комиссию по возвращению в страну уехавших граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии по работе с уехавшими гражданами, которые хотят вернуться в республику. Об этом глава государства рассказал на встрече с генпрокурором Андреем Шведом.

«Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений»,— сказал господин Швед (цитата по «БелТА»).

Он добавил, что, если в указе что-то «не предусмотрели», у генерального прокурора «достаточно власти», чтобы задействовать весь государственный аппарат для того, чтобы решить эту проблему «с теми беглыми».

Ранее белорусский президент призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, «покаяться» и понести наказание за свои действия. Он говорил, что они «начали понимать, что они нигде не нужны, кроме своей земли», поэтому необходимо сделать шаг им навстречу. Глава государства утверждал, что желающих вернуться много, но власти еще не решили, как можно «отсеять» возможных шпионов и террористов.

Представители оппозиции покинули Белоруссию после протестов 2020 года, которые начались на фоне переизбрания на пост президента Александра Лукашенко шестой раз подряд. Многие оппозиционеры осуждены и отбывают большие сроки в республики, в отношении многих возбуждены уголовные дела.

Дарья Эрозбек