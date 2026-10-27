Гособвинение запросило для экс-прокурора Приморья тринадцать с половиной лет

По версии следствия, Валерий Василенко, Олег Зубахин и юрист Яна Поливода входили в состав ОПС, занимавшегося махинациями на «Восточной верфи». В зависимости от роли каждого им вменяется в вину участие в организованном преступном сообществе, покушение на мошенничество, растрата и организация сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (ст. 210, ст. 30, ст. 159, ст. 160 УК РФ, ст. 33, ст. 174).