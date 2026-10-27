Гособвинение запросило для экс-прокурора Приморья тринадцать с половиной лет
В ходе начавшихся в Первомайском райсуде Владивостока прений сторон по делу о злоупотреблениях на «Восточной верфи» представитель гособвинения заявил, что вина подсудимых доказана, и запросил для них внушительные сроки наказания.
77-летний Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь», по мнению прокурора, заслуживает тринадцати с половиной лет колонии строгого режима и штрафа 900 тыс. руб., а также лишения всех государственных наград, в том числе звания «Почетный юрист РФ» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщил приморский Telegram-канал.
Для бывшего врио гендиректора АО «Восточная верфь» Олега Зубахина прокурор затребовал одиннадцать с половиной лет колонии общего режима и штраф 1,2 млн руб. Для еще троих обвиняемых обвинение запросило от семи до девяти лет колонии общего режима.
По версии следствия, Валерий Василенко, Олег Зубахин и юрист Яна Поливода входили в состав ОПС, занимавшегося махинациями на «Восточной верфи». В зависимости от роли каждого им вменяется в вину участие в организованном преступном сообществе, покушение на мошенничество, растрата и организация сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (ст. 210, ст. 30, ст. 159, ст. 160 УК РФ, ст. 33, ст. 174).
Приморский криминальный авторитет Виталий Широков и советник директора АО «Восточная верфь» Сергей Кралевич, считают следователи, членами ОПС не были. Они обвиняются в покушении на мошенничество.
По версии следствия, с ноября 2017 года по апрель 2022 года «участники преступного сообщества и иные причастные лица похитили путем растраты денежные средства АО "Восточная верфь" на общую сумму свыше 13 млн руб., а также путем обмана пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн руб.». Кроме того, участникам ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб., сообщало ранее надзорное ведомство.
Подсудимые вину не признают.