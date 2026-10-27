Россиянку Елизавету Смирнову госпитализировали после травмы на ЧМ по борьбе

В организации отметили, что вопрос об операции «будет решаться после обследования». 26-летняя спортсменка получила травму во время поединка 1/8 финала в весовой категории до 50 кг с Морган Тернер из США. Соперница задела лицо Смирновой, из-за чего у той была повреждена роговица. Американку дисквалифицировали за два тычка в глаз.