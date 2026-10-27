Россиянку Елизавету Смирнову госпитализировали после травмы на ЧМ по борьбе
Елизавета Смирнова травмировала глаз на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Астане. Она была госпитализирована, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
В организации отметили, что вопрос об операции «будет решаться после обследования». 26-летняя спортсменка получила травму во время поединка 1/8 финала в весовой категории до 50 кг с Морган Тернер из США. Соперница задела лицо Смирновой, из-за чего у той была повреждена роговица. Американку дисквалифицировали за два тычка в глаз.
Организаторы турнира сняли Елизавету Смирнову с четвертьфинала. На счету россиянки бронзовые медали чемпионатов мира (2025) и Европы (2026).
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские борцы выступают на нем с флагом и гимном.