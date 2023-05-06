МВД: задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина ранее был судим

Мужчина, задержанный после подрыва автомобиля писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, ранее был судим. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В результате взрыва погиб водитель—охранник писателя Александр Шубин.

В ходе мероприятий по плану «Перехват» у лесного массива задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. План «Перехват» объявлен после подрыва автомобиля господина Прилепина. Задержали возможно причастного к преступлению трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семеновский».

«В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы. Розыск возможных соучастников продолжается»,— заявила госпожа Волк (цитата по МВД Медиа).

Audi Q7 с Захаром Прилепиным взорвали сегодня, 6 мая, в поселке Пионерское в 11:00, куда он приехал с дочерью к родственникам после возвращения из Донбасса. Там писатель проходил службу в одном из батальонов.

Безоболочное взрывное устройство мощностью порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте находилось под капотом иномарки, в действие оно приводилось радиосигналом или звонком с мобильного телефона. Предполагается, что в момент покушения исполнитель находился неподалеку и инициировал взрыв после того, как девочка покинула зону поражения.

Водитель—охранник писателя Александр Шубин, известный под позывным Злой, в момент взрыва находился за рулем иномарки, он погиб на месте. СКР квалифицировал произошедшее по ст. 205 УК РФ — терроризм.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Магнитная мина для писателя».

Мария Федотова