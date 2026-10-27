«Его неожиданный каприз стал легендой»

Терпение «Чикаго» лопнуло в 1988 году, когда пришло время переподписывать соглашение. Клуб предложил Джордану новый договор на восемь лет с невероятной по тем временам зарплатой в $25 млн в год. Тогда эти выплаты были самыми крупными в истории спорта. Но у этой щедрости была цена: «Буллс» потребовал навсегда вычеркнуть пункт «Любовь к игре» из соглашения. И, несмотря на одержимость баскетболом, великий игрок не смог устоять. Но его неожиданный каприз вошел в историю и стал легендой, впрочем, как и сам Летающий Майк.