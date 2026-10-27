«Его неожиданный каприз стал легендой»
Владимир Осипов — о требовании Майкла Джордана к «Чикаго Буллз»
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Великий баскетболист Майкл Джордан не считался капризной звездой, но неожиданное требование владельцу клуба НБА «Чикаго Буллз» все же выдвинул. Он потребовал внести в соглашение пункт, который назывался «Любовь к игре». Суть в том, что Джордан хотел играть в баскетбол в любой момент с кем угодно и когда угодно. Стандартные же контракты запрещали игрокам участвовать в любых сторонних баскетбольных мероприятиях.
Сам Джордан рассказывал, что в душевном порыве может присоединиться к любому матчу, даже если играют мальчишки во дворе. Если вдруг он получит травму в такой незапланированной встрече, клуб должен все это оплатить. Менеджеры решили удовлетворить каприз звезды, но потом серьезно поплатились: Майкл сломал ногу и, восстанавливаясь в университете Северной Каролины, несмотря на запреты врачей, начал играть в уличный баскетбол с малознакомыми людьми. Руководство команды было в ужасе, но никто ничего не мог поделать, ведь право на подобные капризы было прописано в контракте.
Терпение «Чикаго» лопнуло в 1988 году, когда пришло время переподписывать соглашение. Клуб предложил Джордану новый договор на восемь лет с невероятной по тем временам зарплатой в $25 млн в год. Тогда эти выплаты были самыми крупными в истории спорта. Но у этой щедрости была цена: «Буллс» потребовал навсегда вычеркнуть пункт «Любовь к игре» из соглашения. И, несмотря на одержимость баскетболом, великий игрок не смог устоять. Но его неожиданный каприз вошел в историю и стал легендой, впрочем, как и сам Летающий Майк.