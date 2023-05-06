В Нижегородской области объявлен план «Перехват» после покушения на Прилепина

В Нижегородской области введен план «Перехват» после взрыва машины писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Сейчас силовые структуры ведут поиски тех, кто может быть причастен к подрыву автомобиля Захара Прилепина. МВД уже сообщило о задержании одного человека, который может быть причастен к подрыву.

«В Нижегородской области введен план "Перехват", полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства»,— сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался сегодня, 6 мая, днем в Боровском районе области. По информации «Интерфакса», под днище машины было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Пресс-служба Захара Прилепина утверждает, что он в порядке. ТАСС и РБК со ссылкой на источники пишут, что господин Прилепин получил ранения ног, его госпитализировали.

По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, угрозы здоровью Захара Прилепина нет.

По факту взрыва машины Захара Прилепина возбуждено уголовное дело (по какой именно статье УК, не уточняется), сообщает Следственный комитет РФ.

О своей причастности к случившемуся заявила проукраинская группировка «Атеш», которая в соцсетях сообщила, что «выдала заказ» на убийство Захара Прилепина. ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах передает, что в качестве мотива преступления рассматривается «месть украинских боевиков».

Александр Кислов