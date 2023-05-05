SWIFT в обмен на продовольствие

Анонсированное на 5 мая обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН перенесено на следующую неделю — вместо этого в Стамбуле прошли предварительные технические переговоры. Судя по звучащим в последние дни заявлениям сторон, одним из главных обсуждаемых вопросов остается снятие наложенных на РФ ограничений на финансовое сопровождение российских поставок зерна, в том числе — возвращение Россельхозбанка (РСХБ) в систему платежей SWIFT. Между тем от готовности Евросоюза выполнить эту часть условий РФ, по всей видимости, зависит не только продление соглашения, но и развитие ситуации на внутренних рынках некоторых стран ЕС, власти которых добились временного запрета на импорт отдельных видов зерновых с Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мазаев, Коммерсантъ Фото: Сергей Мазаев, Коммерсантъ

Встреча «высокого уровня» по обсуждению условий продления истекающей 18 мая зерновой сделки должна была пройти в пятницу в Стамбуле — но в последний момент она была перенесена на следующую неделю. Как пояснили представители турецкой стороны, встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины». Позже стало известно, что участники этой встречи в пятницу обсудили повестку ожидающихся переговоров и некие «технические аспекты».

О деталях разногласий можно судить по немногочисленным официальным заявлениям, сделанным накануне в Стамбуле. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что в повестке обсуждений — возвращение Россельхозбанка (РСХБ) в систему платежей SWIFT. О планах по урегулированию ситуации именно с финансовым сопровождением зерновой сделки на прошедшей неделе заявлял и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Альтернативой переподключению РСХБ к системе он называл проведение операций по сделке через турецкий банк-посредник. Впрочем, и у этой конструкции есть сложности: они связаны как с готовностью к такому варианту со стороны России, так и с опасениями турецких банков относительно возможных санкций. Например, по данным Reuters, турецкий госбанк Ziraat готов обрабатывать платежи за экспорт зерна из РФ только после письменного одобрения США и ООН.

Напомним, Москва по-прежнему полагает, что российская часть зерновой сделки, связанная с беспрепятственным экспортом сельхозпродукции из РФ, не выполняется (о том, что претензии России не беспочвенны, говорят ООН и Турция).

Помимо снятия вопроса финансового сопровождения поставок, среди требований России: возобновление ввоза в РФ сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также отмена ограничений на страхование российских судов с зерном.

Отметим, что продление соглашения, дающее РФ возможность разгрузить внутренний рынок зерна после рекордного урожая, своей актуальности, видимо, не потеряло. Об этом могут свидетельствовать и опубликованные в пятницу данные ФАО ООН о мировых ценах на продовольствие. Хотя общий индекс в апреле вырос впервые за год (показатель составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше мартовского значения), мировые цены на зерновые продолжили падать — в годовом выражении индекс цен на них снизился на 19,8%. Самого низкого уровня с июля 2021 года достигли мировые цены на пшеницу, упав на 2,3% относительно показателей, фиксировавшихся в марте. Продолжающееся падение «зернового» индекса в ФАО объясняют «большими объемами предложения со стороны РФ», которые, отметим, в условиях затоваренности рынка и сложностей с экспортом давят и на внутренние цены.

Продление сделки и связанный с ним вопрос о возможном возвращении РСХБ в SWIFT обретает новое значение и для Евросоюза. Напомним, из-за недовольства восточноевропейских стран, пострадавших от кратно возросшего за последний год импорта украинской сельхозпродукции, Еврокомиссия согласилась запретить поставки в них некоторых видов зерновых с Украины. Ограничительные меры введены только на месяц — продление на более долгий срок возможно, но пока вызывает вопросы, в том числе из-за связанных с возможным отказом от украинской продукции ростом цен (см. «Ъ-Онлайн» от 2 мая). Этот месяц, вероятно, может быть необходим ЕС для сопоставления рисков и преимуществ разблокировки российских операций и продления сделки, с одной стороны, и снятия ограничений с украинского зерна (которое в случае непродления сделки можно будет вывозить только через «коридоры солидарности») — с другой.

По данным Минтранса Турции, за время реализации черноморской инициативы с Украины по зерновому коридору было вывезено более 29,5 млн тонн сельхозпродукции, 50% этого объема приходится на кукурузу, 28% — на пшеницу.

Отметим, что неясные перспективы продления сделки уже влияют на ситуацию с вывозом зерна с Украины. По данным Reuters, опасаясь того, что сделка продлена не будет, судоходные компании или вовсе отказываются от погрузок украинской сельхозпродукции, или серьезно ограничивают ее объемы.

Кристина Боровикова