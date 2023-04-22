Зерновая порука

Поток плохих для Киева новостей, связанных с запретами, которые один за другим стали вводить в отношении импорта с Украины восточноевропейские страны—члены ЕС, к пятнице иссяк. Румыния, собиравшаяся последовать примеру Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, ранее запретивших импорт не только украинского зерна, но и другой товарной номенклатуры, передумала. Бухарест заявил, что подождет анонсированного решения Еврокомиссии. Украина тем временем планирует расширить возможности вывоза своего продовольствия по Дунаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прошлая и позапрошлая недели были щедрыми на новости, вызвавшие возмущение не только в Киеве, но и в Брюсселе. На фоне неясных перспектив продления Россией зерновой сделки страны ЕС одна за другой начали анонсировать, а затем и вводить запреты на импорт и транзит через свою территорию украинского зерна и другой сельхозпродукции.

В авангарде шли Польша и Венгрия. И если у первой отношения с Украиной за прошедший год только улучшились, то Будапешт и до того, как Россия начала вести активные боевые действия на украинской территории, конфликтовал с Киевом по самым разным вопросам.

17 апреля к этим двум странам присоединилась Словакия, а 19 апреля — Болгария. Все ввели временный запрет до 30 июня, объяснив тем, что от наплыва украинского зерна страдают их собственные производители. Некоторые — Словакия и Болгария — заявили о содержании в украинском зерне запрещенных пестицидов. При этом все перечисленные страны (пусть некоторые не сразу, а после раздумий) в итоге разрешили транзит продукции с Украины по своей территории.

Этот процесс они намерены строго контролировать: грузовики будут пломбироваться на въезде, а их дальнейшее перемещение — отслеживаться.

В Брюсселе и Киеве запретительные меры раскритиковали. Украинская сторона указала, что они нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, действующее между Киевом и Евросоюзом. В ЕС же заявили, что страны—члены организации не имеют права в одностороннем порядке прибегать к подобным ограничениям. Но позже Еврокомиссия заявила, что выделит €100 млн на поддержку фермеров перечисленных стран, а затем стало известно, что Брюссель намерен выработать общее решение по украинскому зерну.

Газета Financial Times 19 апреля писала, что Брюссель готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна, «поддавшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они предприняли односторонние действия по умиротворению местных фермеров». Обсуждаемые шаги, по данным издания, касаются запрета импорта украинского продовольствия до июня в четыре страны—члена ЕС, граничащие с Украиной, а также в Болгарию. При этом реэкспорт в другие государства ЕС и далее будет разрешен.

Financial Times указала: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии сообщила, что планируемые шаги призваны предотвратить ухудшение ситуации для производителей пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника в перечисленных странах. В этой связи издание делает вывод, что Брюссель пошел на весьма необычный шаг, чтобы ЕС не выглядел расколотым из-за односторонних шагов отдельных членов.

Запретительные меры Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, а также заявления Бухареста о том, что он может последовать их примеру, породили ожидания, что со дня на день Румыния станет пятой страной, остановившей украинский импорт. Эта соседняя с Украиной страна с прошлого года стала одним из важнейших для украинских производителей звеньев в логистической цепочке, в том числе благодаря черноморскому порту Констанца.

Однако Бухарест 21 апреля объявил, что не намерен вводить ограничения в отношении украинской сельхозпродукции, включая зерновые. Об этом в пятницу после встречи с главой украинского Минсельхоза Николаем Сольским заявил его румынский коллега Петре Дая. По его словам, Бухарест подождет, чтобы увидеть, каким будет решение Еврокомиссии. После этого, отметил господин Дая, министры сельского хозяйства Румынии и Украины снова встретятся, чтобы установить «долгосрочные правила», поскольку обе страны являются крупными производителями зерна. При этом стороны договорились о еженедельных «зерновых» консультациях по вопросу объемов вывозимого с Украины зерна.

Николай Сольский, получивший возможность привезти из Бухареста в Киев хорошую новость, поблагодарил коллегу за то, что его страна не присоединилась к одностороннему запрету на импорт зерна.

21 апреля появилась еще одна новость на зерновую тему. Вице-премьер Украины Александр Кубраков, отвечающий за развитие территорий и инфраструктуры, встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом этой финансовой структуры Одиль Рено-Бассо. После встречи на сайте правительства Украины появилось сообщение о том, что стороны обсудили возможности расширения сотрудничества по развитию Дунайского портового кластера.

«Дунайский кластер стал критически важным элементом продовольственной безопасности мира в условиях ограниченной работы черноморских морских портов»,— отметил господин Кубраков. По его словам, после осуществления работ, в том числе по дноуглублению, канал Быстрое станет альтернативным маршрутом украинского агроэкспорта.

Канал Быстрое находится на территории биосферного заповедника «Дельта Дуная». Он проходит по территории Украины, связывая Дунай и Черное море. Как сообщали СМИ, после начала масштабных боевых действий на ее территории в 2022 году Украина через свои дунайские порты увеличила экспорт зерна до 1,5 млн тонн в месяц. Углубление канала Быстрое, отмечает Reuters, позволит нарастить эти объемы еще на 500 тыс. тонн в месяц.

Маршрут представляется важным для Киева, если учесть неясные перспективы продления Россией зерновой сделки. Москва критикует ее за то, что не выполняется вторая часть соглашения, связанная с доступом на международный рынок российской сельхозпродукции и удобрений. 18 марта действие сделки было продлено. Правда, участники разошлись в сроках. Россия настаивает на том, что Черноморскую зерновую инициативу продлили на 60 дней, а Киев заявил о 120 днях.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что по второй части инициативы, касающейся российского эксперта, «ничего не сделано». Впрочем, несмотря на претензии Москвы к соглашению, до сих пор оно неизменно продлевалось.

Владимир Соловьев