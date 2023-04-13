МИД России связал продление зерновой сделки с решением «пяти системных проблем»

МИД России 13 апреля распространил сообщение для СМИ, в котором указал, что если к 18 мая не будут решены «пять системных проблем» зерновой сделки, то о ее дальнейшем продлении «говорить не приходится».

На какие проблемы указал МИД:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса»;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Поводом для сообщения МИДа стал пресс-релиз Секретариата ООН по зерновой сделке от 11 апреля. В нем говорилось, что в портах Украины заблокированы 50 судов, зафрахтованных для вывоза зерна. Причина блокировки, по версии ООН,— в координационном центре не могут договориться по графику проверки сухогрузов. В состав центра входят представители Украины, России, Турции и ООН.

В сегодняшнем сообщении МИД России говорится, что заблокированы не 50 судов, а 28. Причина блокировки, по версии МИДа, — отсутствие графика инспекций судов. Это сделано, как отметили в МИДе, для поддержки «требования украинцев по регистрации судов». В МИДе утверждают, что украинская сторона спровоцировала скопление сухогрузов на регистрацию, а после начала «брать взятки с судовладельцев за ускоренную регистрацию».

Министерство инфраструктуры Украины, которое курирует вопросы по зерновой сделке, заявление МИД РФ не комментировало.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».