МИД России связал продление зерновой сделки с решением «пяти системных проблем»

МИД России 13 апреля распространил сообщение для СМИ, в котором указал, что если к 18 мая не будут решены «пять системных проблем» зерновой сделки, то о ее дальнейшем продлении «говорить не приходится».
На какие проблемы указал МИД:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
- восстановление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса»;
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
Поводом для сообщения МИДа стал пресс-релиз Секретариата ООН по зерновой сделке от 11 апреля. В нем говорилось, что в портах Украины заблокированы 50 судов, зафрахтованных для вывоза зерна. Причина блокировки, по версии ООН,— в координационном центре не могут договориться по графику проверки сухогрузов. В состав центра входят представители Украины, России, Турции и ООН.
В сегодняшнем сообщении МИД России говорится, что заблокированы не 50 судов, а 28. Причина блокировки, по версии МИДа, — отсутствие графика инспекций судов. Это сделано, как отметили в МИДе, для поддержки «требования украинцев по регистрации судов». В МИДе утверждают, что украинская сторона спровоцировала скопление сухогрузов на регистрацию, а после начала «брать взятки с судовладельцев за ускоренную регистрацию».
Министерство инфраструктуры Украины, которое курирует вопросы по зерновой сделке, заявление МИД РФ не комментировало.
О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».