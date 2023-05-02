Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку

Совет директоров Writers Guild of America (Американской гильдии сценаристов) единогласно одобрил решение о начале забастовки 2 мая, поскольку ее членам не удалось достичь договоренностей с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Об этом говорится на странице организации в Twitter. Как отмечает Axios, забастовка сценаристов может стать крупнейшей за последние 15 лет.

Забастовка начнется 2 мая в 00:01 по местному времени (10:01 мск). Как уточняет портал, после этого все члены Американской гильдии сценаристов прекратят выполнять свои профессиональные обязанности по написанию сценариев, но могут заниматься продюсированием и режиссурой.

2 мая истекает действующий с 2020 года контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие компании, как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Договор устанавливает не только минимальную оплату труда сценаристов, но и описывает все юридические вопросы, сопряженные с их работой.

Один из прошлых крупнейших протестов сценаристов в США длился 100 дней. 5 ноября 2007-го Американская гильдия сценаристов официально объявила о начале забастовки. Одновременно приостановили работу около 12 тыс. сценаристов. Они требовали пересмотра системы начисления заработной платы. На время были приостановлены съемки множества телесериалов, на неопределенный срок отложены съемки некоторых полнометражных фильмов и ток-шоу, было отменено несколько церемоний награждения кинопремиями. По разным данным, забастовка нанесла ущерб экономике Лос-Анджелеса в размере $2,1 млрд.

Предварительное соглашение между Американской гильдией сценаристов и Союзом продюсеров кино и телевидения удалось заключить 8 февраля 2008 года. 10 февраля руководство Гильдии сценаристов одобрило подписание нового контракта. 12 февраля забастовка была остановлена.

Милена Костерева