Генератор слов загипнотизировал миллионы

На минувшей неделе сразу несколько ведущих технологических корпораций мира объявили о планах интеграции нашумевшего чат-бота ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer ) в свои продукты или о скором запуске своих конкурентов этой программе. Об этом уже сообщили Google, Microsoft, Baidu, Opera. Эксперты полагают, что новая версия чат-бота означает очередной виток эволюции в развитии искусственного интеллекта и может серьезно повлиять на многие области — от интернет-поиска до консалтинга и финансовых услуг.

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Там собрался у ворот

Главной темой высокотехнологичного рынка минувшей недели стали события вокруг нейросети ChatGPT от американского стартапа OpenAI. Новости и громкие заявления об этом чат-боте, прогнозы о том, сколько рабочих мест он уничтожит, о попытках создать его конкурента и т. д., и т. п. сыпались каждый день. Сам чат-бот был запущен еще 30 ноября 2022 года, и уже в первый месяц привлек аудиторию активных пользователей более чем в 50 млн человек.

К началу февраля число активных пользователей ChatGPT достигло 100 млн, что сделало сервис самым быстрорастущим в истории. Предыдущему рекордсмену — TikTok — понадобилось девять месяцев, чтобы набрать аудиторию в 100 млн человек, а Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России) — 2,5 года. «Это самое стремительное признание со стороны потребителей, которое я когда-либо видел»,— сообщил телеканалу CBS аналитик инвестбанка UBS Ллойд Уолмсли.

ChatGPT работает на базе усовершенствованной версии-3,5 модели GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer), которая пару лет назад также вызвала большой ажиотаж. Но если тогда система генерировала текст, который при ближайшем рассмотрении можно было распознать как машинный — за что некоторые и назвали GPT-3 «генератором умно звучащего бреда», то в обновленной версии-3,5 программа выдает куда более естественные ответы, сложносочиненные фразы, тексты, может имитировать стиль разных поэтов для написания стихов на заданную тему и даже обмануть преподавателя, принявшего сгенерированный программой текст за работу живого студента. Официальный доступ к сервису ограничен в ряде стран, например в Китае, России, Украине, Беларуси, Иране, КНДР, Венесуэле.

Такие хорошие результаты новая версия чат-бота показывает благодаря обширной базе введенных в него данных — около 175 млрд параметров. Кроме того, он анализирует запросы конкретного пользователя и учитывает их при выдаче следующих ответов. Примечательно, что восторженные отклики о работе ChatGPT звучат не только от обычных пользователей, но и от специалистов. «Восхищает то, насколько его ответы похожи на ответы живого человека,— сообщил в интервью телеканалу CNBC директор по инновациям международной консалтинговой компании EY Джеффри Вон.— То, что мы видим, все больше не походит на машинные тексты, которые мы видели ранее».

В качестве одного из примеров такого «человеческого» ответа приводится ответ чат-бота на вопрос «Как провести недельный отпуск в Южной Европе летом, совместив пляжный и культурный отдых». ChatGPT дает несколько развернутых и связных вариантов поездки, которые вполне можно спутать с ответами живого турагента — с перечислением городов, расположенных рядом курортов, достопримечательностей, вариантами трансфера, ценами, временными рамками и т. д.

По данным The New York Times, еще в декабре руководство Google объявило красный код в связи с выходом ChatGPT. Компания опасается, что продвинутый чат-бот может составить серьезную конкуренцию поисковому сервису Google, который доминирует на рынке уже около 20 лет.

«Один из топ-менеджеров Google заявил, что шаги, которые сейчас совершит компания в отношении ChatGPT, могут стать поворотным пунктом для всего ее бизнеса»,— отметило издание со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Неудивительно, что после информации о «красном коде в Google» рынок ждал от корпорации вполне официальных новостей. И в минувший понедельник Google сообщила о разработке собственного чат-бота последнего поколения Bard с использованием продвинутых функций ИИ, который эксперты поспешили назвать конкурентом ChatGPT. Впрочем, уже через три дня, в ходе демонстрации возможностей бета-версии Bard его искусственный интеллект ошибся, отвечая на вопрос одного из пользователей об открытиях космического телескопа James Webb. И это тут же обрушило акции Google на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Microsoft Юсуф Мехди рассказывает представителям СМИ об интеграции поисковой системы Bing и браузера Edge с OpenAI 7 февраля 2023 года в Редмонде, штат Вашингтон

Фото: Stephen Brashear / AP Вице-президент Microsoft Юсуф Мехди рассказывает представителям СМИ об интеграции поисковой системы Bing и браузера Edge с OpenAI 7 февраля 2023 года в Редмонде, штат Вашингтон

Фото: Stephen Brashear / AP

Для Google ситуация осложняется тем, что ChatGPT уже не является продуктом одного только OpenAI. Инвестором стартапа стал один из главных конкурентов Google — корпорация Microsoft, которая вложила в OpenAI, по разным оценкам, от $3 млрд до $10 млрд. О серьезном настрое Microsoft говорит и то, что буквально на следующий день после анонса ИИ-сервиса Bard от Google, 7 февраля, корпорация Microsoft объявила об интеграции ChatGPT в свой поисковик Bing.

В тот же день китайский интернет-гигант Baidu анонсировал запуск собственной нейросети, которая призвана составить конкуренцию ChatGPT. Сообщается, что китайский чат-бот нового поколения будет называться ERNIE, запуск запланирован на март, а в настоящее время он проходит внутренние испытания.

Без революции нет эволюции

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Одним из существенных недостатков ChatGPT перед обычной поисковой системой является то, что массив введенных в него данных ограничивается 2021 годом. Поэтому на вопросы, касающиеся событий, произошедших позже, чат-бот может отвечать с ошибками или отделываться общими фразами. Которые, как ни парадоксально это звучит, похожи на ответы живого человека, который не знает каких-то фактов, но хочет выкрутиться, чтобы сохранить лицо.

Может быть, поэтому новой версии чат-бота придется ждать не слишком долго — пока рынок и общественное мнение находятся разогретом состоянии. По данным The New York Times, ChatGPT-4 будет представлен еще до конца первого квартала этого года. И если база данных нейросети будет существенно актуализирована, а то и подключена к интернету в онлайн-режиме, угроза доминированию поисковика Google может стать абсолютно реальной. Многие участники рынка хорошо помнят, как популярный в 1990-х — начале 2000-х поисковик Yahoo! уже во второй половине 2000-х потерял свои позиции и миллиарды стоимости буквально за считаные годы, и в конце концов утратил независимость, превратившись в одно из подразделений компании Verizon.

Еще одним фронтом конкурентной борьбы может стать рынок веб-браузеров. И Google, и Microsoft имеют собственные браузеры (Chrome и Edge соответственно), которые работают с использованием их собственных поисковых сервисов. Однако в минувший четверг о планах интегрировать элементы ChatGPT заявил и владелец браузера Opera — китайская компания Kunlun Tech. Здесь Google тоже есть что терять — мировая рыночная доля браузера Chrome сейчас составляет 77%, а все остальные браузеры сильно отстают от продукта Google: Safari от Apple занимает второе место с долей 8,8%, Mozilla Firefox — 7,7%, Microsoft Edge — 5,8%, Opera — 2,4%.

Некоторые эксперты не исключают, что подобные ChatGPT чат-боты скажутся не только на рынке интернет-технологий, но и на рынке труда в целом.

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, чат-боты нового поколения окажут влияние на такие отрасли, как маркетинг и продажи, IT-инженерия, юридические услуги, HR. Так, например, продвинутые нейросети могут генерировать рекламные проспекты, используя заданные параметры по предложениям и услугам конкретных компаний, понимать потребности конкретных потребителей, анализируя их переписку с сотрудниками или более простыми чат-ботами компании. В IT нейросеть может писать коды для простых программ и даже сайтов — что уже успешно проверено некоторыми программистами, а также обучать студентов или простых пользователей написанию таких кодов.

Некоторые СМИ уже заговорили о том, что ChatGPT заменит и журналистов, и копирайтеров, и биржевых трейдеров, и даже писателей, поэтов и музыкантов. Впрочем, пока таких смелых прогнозов звучит не так много, да и сами участники рынка относятся к ним скептически. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на исследование MLIV Pulse, 80% опрошенных экономистов не опасаются, что ИИ заменит их в ближайшие три года. Столь же высокий процент сомневающихся в угрозе ИИ для их рабочих мест и среди портфельных управляющих — 75%. Больше половины трейдеров (68%) тоже не боятся ИИ.

Единственной категорией, где более половины опрошенных переживают за свои рабочие места из-за развития ИИ, стали сотрудники, занимающиеся продажей финансовых продуктов (53%). Кроме того, опрошенные инвесторы отметили, что несмотря на последние достижения ИИ, они пока не готовы использовать его в своей работе — таких оказалось больше половины. Лишь 12% опрошенных ответили, что один раз пробовали применять ИИ, а 27% — что только подумывают об этом, больше доверяя человеку в принятии решений, касающихся инвестиций,— его способности импровизировать и абстрагироваться от, казалось бы, напрашивающихся логичных решений.

Впрочем, касаясь темы чрезмерной логики и имитационной природы ИИ, некоторые обозреватели отмечают, что несовершенство робота вполне компенсируется несовершенством самого человека. А некоторые писатели-фантасты предупреждали об этом уже давно. В известном фантастическом блокбастере «Я, Робот», снятом по мотивам произведений Айзека Азимова, главный герой в споре с человекоподобным роботом пытается доказать имитационный характер искусственного интеллекта и спрашивает у андроида: «Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в произведение искусства?» На что андроид отвечает главному герою вопросом: «А вы?»

Евгений Хвостик