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Владимир Вертоградов, вице-президент группы компаний ЛАНИТ, управляющий директор компании «Норбит»:

Фото: ЛАНИТ

— Заменяем, но не людей. Делегируем их задачи роботам. Рутину передаем «умным» помощникам, а люди ими управляют, сохраняя ресурс на более важное. Роботы выполняют задачи в любое время, без ошибок, не устают и не креативят. Еще они коммуникативно ассертивны. Эффективность не зависит от настроения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить им эмоций.

Сергей Шилов, президент Лиги цифровой экономики:

Фото: Лига цифровой экономики

— Я бы не доверил ни свою работу, ни работу коллег. Человек — это непревзойденное творение природы, а искусственный интеллект всего лишь создан ему в помощь. ИИ ни в коем случае не должен управлять людьми. Его можно и нужно использовать для решения структурированных рутинных задач, но только под контролем человека.

Юлия Демченко, управляющий директор по персоналу Lamoda:

Фото: Lamoda

— Вряд ли. По крайней мере в ближайшей перспективе. Конечно, будет здорово, если с развитием ИИ сможет брать на себя более ответственные задачи. Например, если мы говорим про HR, то теоретически он бы мог назначать собеседования, отправлять списки документов для оформления, делать технический скрининг. А у HR-специалистов будет больше возможности и времени, чтобы работать с лучшими кандидатами, раскрывать потенциал сотрудников, развивать его.

Михаил Неверов, директор по анализу данных Х5 Group:

Фото: Х5 Group

— Все видели автопилот и предрекли гибель привычного такси. Но по улицам по-прежнему ездят обычные машины, а роботы — только на небольшом участке в центре Москвы. Хотя технологии уже позволяют отказаться от водителей.

Причины не только технические, человек порой выгоднее не только с точки зрения оплаты, но и по причинам законодательства или особенностей бизнес-процессов. В рамках любого решения, основанного на ИИ, всегда есть специалист, который им управляет и занимается поддержкой,— оператор, разработчик. Так что в наших планах обучить сотрудников ставить задачи для ИИ и грамотно применять их в бизнесе, но никак не замена людей на роботов.

Никита Семенов, руководитель центра исследований MTS AI:

Фото: MTS AI

— Я бы доверил. Тот, кто сегодня лучше освоит использование новых инструментов, тот и будет больше востребован. Вспомните предыдущие примеры промышленных революций, например вторую, связанную с появлением машин, конвейеров. Тот, кто адаптировался и начал использовать новые инструменты для усовершенствования своих рутинных операций, тот и получил максимум. Третья мощная революция началась с появлением компьютеров и автоматизации. Четвертая промышленная революция связана с искусственным интеллектом. Она, конечно, не полностью перевернет все индустрии, но с большой долей вероятности «убьет» какие-то профессии, а какие-то кардинально поменяет.

Дамир Баттулин, старший вице-президент, директор по развитию цифровых каналов Альфа-банка:

Фото: Альфа-Банк

— Практически в каждом решении для клиента мы используем технологии ИИ — они позволяют быстрее выдавать карты или ипотеку, заботятся о безопасности людей. Мы научили ИИ распознавать мошеннические трансакции.

Но всегда остаются востребованными профессии, где требуется сочетание интеллектуальных и креативных решений. Где важно проявить нестандартный подход, выдвинуть нетривиальную гипотезу. Специалисты с такими компетенциями — будь это IT, digital или HR всегда будут востребованы. Настоящему предпринимательскому мышлению, гибкости, ответственности и способности проявлять эмпатию пока невозможно научить роботов.

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс-24»:

Фото: Григорий Поляковский, Коммерсантъ

— Мы все еще далеки от полной замены человека ИИ, но усиление функций, а иногда и полное перестроение того, что делает человек, произойдет в ближайшее пятилетие. Есть иерархия компетенции в каждой профессии, и ИИ всегда будет подъедать низ каждой компетенции, где и будет происходить замена роботами.

Станислав Косарев, замгендиректора компании «СберМедИИ»:

Фото: Архив Станислава Косарева

— Внедрение ИИ во все новых областях — реальность: в страховании, в банковской сфере, медицине... В колл-центрах интеллектуальные голосовые помощники совершенствуются до уровня, когда уже практически невозможно отличить ответы робота от живого человека.

Но создание самих продуктов на основе ИИ — это результат работы команды IT-профессионалов. Пример — «умный» помощник врача «ТОП-3», который был создан еще в 2020 году. Систему используют во всех взрослых поликлиниках Москвы более 3,5 тыс. врачей, уже поставлено более 9 млн предварительных диагнозов. Он позволяет снять с врача рутину, упростить процесс постановки точного диагноза и лечения.

Игорь Ашманов, генеральный директор IT-компании «Ашманов и партнеры»:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Занимаясь разработкой ИИ 35 лет, уверен, что на такое решение сегодня могут пойти только идиоты. Пока это на уровне анекдота: «Приобрел дорогой холодильник с ИИ. Подхожу к нему после шести вечера, а он заблокировал дверь и говорит приятным голосом: "Будет день — будет пища!"».

К сожалению, нынешний ИИ ухудшает качество всего, в том числе обслуживания клиентов. Модные чат-боты снижают нагрузку на контакт-центры, но в основном мешают получить поддержку, а не помогают пользователю. Та же история с машинным переводом с иностранного — издаются книги, которые невозможно читать.

Самое неприятное, что люди начинают к этому привыкать. В попытке избавиться от тяжелого труда, который, наверное, есть Божье наказание, в автоматизации механической работы ничего страшного нет. Больше пугает готовность многих людей быть маленьким роботообразным слугой при всемогущем ИИ.

Александр Маненок, генеральный директор группы компаний «Аскона»:

Фото: ГК «Аскона»

— Бизнес-процессы, аудит, контроль, постановка задач, вся эта системная, предсказуемая рутина — с удовольствием бы доверил. Но стратегическое развитие компании и управлением людьми — нет. Потому что люди — это то, что нельзя отдавать. Общение с ними больше, чем на 50% эмоционально. Чувствовать, понимать людей, даже предугадывать, вдохновлять, мотивировать — это не поддается математическому расчету на сегодняшний день.

Я понимаю, что ИИ уже готов рисовать картины и писать пьесы, но пока он еще далек от предпринимательского творчества, от визионерства, которым должен обладать руководитель. Стратегия — куда бежать и почему туда... Тут можно просчитать миллион вариантов, а сработает миллион первый, логически неправильный. Это про прыжок веры…

Думаю, если бы ИИ просчитывал Стиву Джобсу успех его первого телефона, он бы сказал: «Не делай этого, чувак. Просто возьми Blackberry и улучши». Иногда нужно сделать нелогичный шаг, который и приведет к успеху.

Вячеслав Максимов, технический директор компании «Информзащита»:

Фото: «Информзащита»

— Технологии ИИ еще недостаточно развиты для того, чтобы полноценно заменить человека. При выполнении рутинных операций или анализе данных, особенно в больших объемах и в короткий срок, ИИ уже помогает. Но еще не дозрели ни технологии, ни правовое поле. Я бы не доверил роботу принятие серьезных решений, да и кто будет нести ответственность за ущерб (например, жизням людей) из-за ошибок ИИ?

Константин Лахман, руководитель отдела компьютерного зрения и ML-приложений «Яндекса»:

Фото: Яндекс

— Для нас алгоритмы и модели машинного обучения — это не замена специалистам, а инструменты, которыми пронизаны все сервисы компании. В частности, мы уже применяем генеративные текстовые нейронные сети при формировании поисковой выдачи.

Интуитивно кажется, что, если появился инструмент, который может частично делать работу человека, таких специалистов должно стать меньше. Но за последние годы, несмотря на упрощение инструментария, разработчиков стало больше, дизайнеров и иллюстраторов тоже. Потребность в таких специалистах растет быстрее, чем улучшаются инструменты.

Группа «Прямая речь»