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Коммерсантъ FM
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СМИ: замминистра обороны Михаил Мизинцев покинул пост

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев покинул свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в Минобороны. Кто будет назначен на его место, неизвестно. Ранее сегодня, 27 апреля, об отставке Михаила Мизинцева сообщал военкор ВГТРК Александр Сладков.

Михаил Мизинцев в 2015 году

Михаил Мизинцев в 2015 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Михаил Мизинцев в 2015 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать отставку Михаила Мизинцева. «Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема министерства обороны»,— сказал представитель Кремля.

Михаил Мизинцев был назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению 24 сентября 2022 года. В 2014-2022 года он возглавлял Национальный центр управления обороной России. На этой должности он, в частности, занимался эвакуацией жителей из Мариуполя.

Лусине Баласян

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