Кремль: украинские беспилотники ночью атаковали кремлевскую резиденцию Путина

Пресс-служба президента России сообщила, что сегодня ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Власти заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента»,— сообщил Кремль. В атаке участвовали два БПЛА. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет»,— уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба президента подчеркнула, что Владимир Путин в результате этой атаки не пострадал. «График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме»,— уточнили в пресс-службе. Ранее сегодня на сайте Кремля был опубликован материал о встрече президента с губернатором Нижегородской области Олегом Никитиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин в это время находился в Ново-Огарево. «Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет»,— добавил господин Песков.

В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным»,— говорится в сообщении.

Накануне ночью в районных группах в соцсетях были опубликованы видео, на которых на фоне Кремля понимается столб белого дыма. Городские власти и правоохранительные органы никак это не комментировали. Сегодня мэр города Сергей Собянин ввел запрет на использование в Москве БПЛА.

Михаил Беляев