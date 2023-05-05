Замглавы МИД Рябков: отношения России и США находятся на грани пропасти

Отношения между Россией и США находятся на грани вооруженного конфликта, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва старается этого не допустить.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти»,— заявил замминистра в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Он добавил, что власти США пытаются продемонстрировать отстраненность и «продвинуть в мировые СМИ тезис» о непричастности к попытке атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина беспилотниками, в которой Москва обвинила Киев.

Инцидент произошел ночью 3 мая. Как сообщила пресс-служба российского президента, его в момент атаки в Кремле не было — он находился в резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения заявил, что Киев к инциденту непричастен. Белый дом США заявил, что не поддерживает атаки на лидеров других стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Лаура Кеффер