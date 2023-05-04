США заявили, что не поддерживают атаки на лидеров государств

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что власти США «не поддерживают атаки на отдельных лидеров государств». Так он прокомментировал сообщения о причастности Вашингтона к атаке беспилотников на Кремль, которую российские власти назвали попыткой покушения на Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров государств, а также не способствуем этим атакам»,— отметил господин Кирби (цитата по CNN).

По его словам, в Белом доме не хотят вступать в дискуссию о том, является ли президент России Владимир Путин «законной военной целью» для Украины. Джон Кирби подчеркнул, что США не причастны к атакам беспилотников на Кремль, произошедшим в ночь на 3 мая.

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила, что ночью два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента, но их вывели из строя. Ответственность за атаку в пресс-службе Кремля возложили на «киевский режим». Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Александр Кислов