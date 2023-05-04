«Матч ТВ» не будет использовать дроны для съемки матчей РПЛ из-за запрета властей

Спортивный телеканал «Матч ТВ» откажется от использования беспилотных летательных аппаратов для съемок матчей РПЛ. Вчера, 3 мая, в Москве и ряде других регионов страны запретили использовать БПЛА, помимо запускаемых по решению властей.

«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций»,— сообщили «РБ СПОРТ» в пресс-службе «Матч ТВ».

О запрете на запуск БПЛА в Москве вчера, 3 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вскоре после его заявления пресс-служба президента России сообщила о попытке двух украинских беспилотников атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина в ночь на 3 мая.

Вслед за Москвой запускать беспилотники запретили, в частности, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Свердловской областях. В нескольких регионах ограничение на запуск БПЛА действует с осени 2022 года в связи с указом президента от 19 октября об уровнях реагирования.

Лусине Баласян