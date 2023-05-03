Власти Подмосковья напомнили о запрете на полеты беспилотников

Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщила, что в регионе решили запретить выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов. В пресс-службе добавили, что решение было принято на заседании оперативного штаба Московской области в апреле. Ранее сегодня, 3 мая, запускать БПЛА запретили в Москве.

«Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти»,— говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. В пресс-службе подчеркнули, что запрет на территории региона уже действует.

О запрете на запуск БПЛА в Москве сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин. Исключение составляют беспилотники, используемые по решению властей. Вскоре после заявления мэра столицы пресс-служба президента России сообщила, что ночью два украинских беспилотника подлетели к кремлевской резиденции Владимира Путина, но их вывели из строя. Главы государства в резиденции не было.

Вслед за Москвой запрет на запуск беспилотников ввели в Санкт-Петербурге. Ограничения действуют до 15 мая.

Лусине Баласян