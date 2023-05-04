В Свердловской области ввели запрет на запуск беспилотников

Запрет на использование беспилотников введен в Свердловской области сегодня, 4 мая. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, запрет ввели, чтобы обеспечить безопасность жителей области, а также объектов критической инфраструктуры. Соответствующий указ за подписью губернатора Евгения Куйвашева опубликован на региональном портале правовой информации (.pdf).

Исключение на запуск дронов действует лишь для правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти региона и органов местного самоуправления, а также подведомственных организаций. Также исключение распространяется на предприятия, которые выполняют гособоронзаказ.

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, запрет будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, ранее введенного в области президентом. В департаменте напомнили, что в октябре 2022 года глава государства Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что Свердловская область относится к регионам, где введен уровень базовой готовности. Согласно данному режиму, в регионе предполагается усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Ночью 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотником по кремлевской резиденции президента. Летательный аппарат взорвался над Сенатским дворцом. Как заявили в пресс-службе президента Владимира Путина, ответственность за теракт несут власти Украины, сами они причастность к налету отрицают. Вчера же Сергей Собянин ввел запрет в Москве на запуск беспилотных летательных аппаратов.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Мария Игнатова, Екатеринбург

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