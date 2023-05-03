В Москве запретили запускать беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с сегодняшнего дня в городе введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение составят БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.

«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов»,— написал мэр города в своем Telegram-канале. Также он напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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