В Петербурге запретили частные полеты дронов до 15 мая

В Санкт-Петербурге до 15 мая введен запрет на запуск частных беспилотников. Новые разрешения на полеты временно выдаваться не будут. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Запрет будет действовать над городом и в 150 км вокруг него.

«До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим»,— приводит издание слова собеседника в организации.

Официально ни ведомство, ни городские власти о запрете не сообщали. Комитет по транспорту Смольного в беседе с изданием «Деловой Петербург» не стал комментировать запрет, сославшись на то, что подобные решения принимают федеральные структуры, отвечающие за организацию полетов, в обязанности комитета по транспорту входит только согласование заявок на полеты.

Сегодня ночью Кремль подвергся атаке неизвестных беспилотников. Был поврежден купол Сенатского дворца, пострадавших, по официальным данным, нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил , что в момент атаки Владимира Путина в Кремле не было. После инцидента почти 40 регионов РФ сообщили о временном запрете на полеты частных коптеров.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург