В Псковской области запретили запускать беспилотники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, запрещающий запускать гражданские беспилотные летательные аппараты в регионе с 5 мая. Исключение составляют БПЛА, которые используются по решению властей, а также для мониторинга объектов, в частности, трубопроводного, железнодорожного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ведерников

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Михаил Ведерников

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«В правовом ключе решение принято на основании Указа Президента №757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности»,— написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Речь идет об указе российского президента Владимира Путина от 19 октября об уровнях реагирования, согласно которому главы 59 регионов страны должны принимать необходимые меры для усиления охраны общественной безопасности.

Сегодня, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе запрещается использование беспилотников (за исключением БПЛА, которые используются властями). Вскоре после заявления мэра столицы пресс-служба президента России сообщила о попытке украинских дронов атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина минувшей ночью.

Вслед за Москвой запускать беспилотники запретили в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В нескольких регионах ограничение на запуск БПЛА действует с осени 2022 года в связи с указом президента №757.

Лусине Баласян