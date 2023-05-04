FT: еще один региональный банк США рассматривает вариант продажи бизнеса

Банк Western Alliance, базирующийся в Аризоне, рассматривает вариант своей продажи, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники в банке. Таким образом, Western Alliance может стать очередным региональным банком США, выставленным на продажу за последнюю пару месяцев.

В самом Western Alliance, который управляет активами более чем на $70 млрд, отказались комментировать информацию FT. Акции банка торговались на 25% ниже уровня закрытия торгов до публикации новости о возможной продаже и опустились еще на 20% после сообщения газеты.

Вчера, 3 мая, серьезным падением котировок акций отметился калифорнийский PacWest Bancorp. Вчера его ценные бумаги просели в цене на 56% после сообщений о том, что банк может продать свой бизнес.

Инвесторы крайне негативно реагируют на сообщения о возможных продажах региональных банков, опасаясь полномасштабного банковского кризиса. Ранее два других калифорнийских банка — Silicon Valley Bank и First Republic Bank были закрыты, а их активы проданы другим, более крупным американским банкам. Еще один банк, Signature Bank, был закрыт в марте властями Нью-Йорка.

Кирилл Сарханянц