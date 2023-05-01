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Коммерсантъ FM
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First Republic Bank закрыт и продан JPMorgan Chase

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) объявила, что проблемный First Republic Bank был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии и перешел под внешнее управление FDIC. Регулятор, в свою очередь, принял решение о продаже First Republic другому американскому банку — JPMorgan Chase.

Слухи о проблемах First Republic появились еще 10 марта, вместе с новостью о банкротстве Silicon Valley Bank. А за день до этого нью-йоркский регулятор закрыл из-за системных рисков еще один банк — Signature Bank, специализировавшийся на кредитовании криптовалютной отрасли. Следующим мог стать как раз First Republic, но в ситуацию вмешались власти США. В результате банк получил поддержку в размере $30 млрд от ФРС и шестерки крупнейших банков США. Несмотря на это, отток средств клиентов по итогам первого квартала составил более $100 млрд, а акции банка с начала года рухнули на 97%. В минувшую пятницу FDIC обратилась к JPMorgan и некоторым другим банкам и инвестиционным компаниям с просьбой выкупить проблемный банк, чтобы защитить интересы и средства его клиентов.

По состоянию на 13 апреля 2023 года, общий объем активов First Republic Bank составлял примерно $229,1 млрд, а общий объем депозитов — $103,9 млрд. JPMorgan Chase согласился взять на себя все обязательства First Republic перед клиентами и приобрести практически все активы банка.

В результате сделки все 84 подразделения First Republic перейдут под управление JPMorgan Chase. Они возобновят свою работу сегодня же, под новой вывеской.

Кирилл Сарханянц

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