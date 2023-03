Акции First Citizens выросли на 45% после покупки им Silicon Valley Bank

Сегодня, 27 марта, акции американского банковского холдинга First Citizens выросли на 45%. Позже они снизились, но цена все еще оставалась на 22% выше, чем в прошлую пятницу. Так инвесторы отреагировали на новость о том, что First Citizens купит Silicon Valley Bridge Bank — это банк-санатор, которому передали часть активов и депозитов обанкротившегося Silicon Valley Bank. First Citizens купил активы SVB на $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

Хотя часть активов бывшего SVB на сумму $90 млрд по-прежнему остается под управлением регулятора, рынки положительно отреагировали на новость, видя в ней признак стабилизации банковской отрасли. По мнению экспертов, в числе прочего с этим связан рост в понедельник почти на 6% акций Deutsche Bank, которые сильно падали на прошлой неделе. Европейский банковский индекс вырос на 1,5%.

Как отмечает президент инвесткомпании Sanders Morris Harris Джордж Болл, Deutsche Bank «весьма устойчив в финансовом отношении», так что на прошлой неделе инвесторы чрезмерно отреагировали на связанные с ним негативные новости из-за прошлых проблем банка, а теперь его акции восстанавливаются. По мнению инвестиционного директора компании AJ Bell Расса Моулда, «после хаоса последних нескольких недель появились охотники за выгодными сделками в европейском банковском секторе». В то же время, по его словам, многие инвесторы пока стараются держаться подальше от банковского сектора, опасаясь дальнейших проблем.

Яна Рождественская