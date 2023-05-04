В США обнаружился еще один проблемный региональный банк

Акции калифорнийского банка PacWest Bancorp вчера вечером упали в цене на 56% после того, как стало известно, что банк изучает варианты своей продажи. Инвесторы обеспокоились этими сообщениями, опасаясь, что PacWest может повторить судьбу двух других калифорнийских банков — Silicon Valley Bank и First Republic Bank, которые были закрыты, а их активы проданы другим, более крупным американским банкам.

По сравнению с SVB, чьи активы составляли около $210 млрд, и First Republic Bank с активами $230 млрд банк PacWest гораздо меньше: его активы составляют около $40 млрд, а количество отделений — 67. Аналитики уже давно предупреждали, что проблемы с SVB и First Republic Bank отразятся именно на небольших региональных банках, в том числе с западного побережья США.

Накануне PacWest оказался в числе лидеров по снижению котировок некоторых других региональных банков — по итогам торгов 2 мая индекс акций региональных банков США упал более чем на 5%, PacWest тогда потерял 28%.

Евгений Хвостик