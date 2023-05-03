WSJ: акции региональных банков США упали до минимумов 2020 года

Индекс акций региональных банков упал более чем на 5% по итогам торгов 2 мая после краха First Republic Bank. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные биржи.

Лидеры падения среди банков:

PacWest (Лос-Анджелес) — по итогам торгов упал на 27,78%, Metropolitan Bank (Нью-Йорк) — на 20,45%, Western Alliance (Финикс, Аризона) — на 15,2%, Truist (Атланта, Джорджия) — на 7,68%, US Bank (Миннеаполис, Миннесота) — на 7,01%.

Также по итогам торгов снизились акции крупных банков. Ценные бумаги Wells Fargo подешевели на 4%, Bank of America — на 3%, JPMorgan — почти на 2%.

WSJ отмечает, что с начала марта акции PacWest и Western Alliance, обслуживающих технологические стартапы, заметно снизились. По итогам квартала 2023 года депозиты в обоих банках показали двухзначное снижение, однако в начале второго начали стабилизироваться. В PacWest сообщали, что собираются изучить возможность продажи стратегических активов для роста ликвидности.

1 мая Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) объявила, что проблемный First Republic Bank закрыт. Банк перешел под внешнее управление FDIC. Согласно решению регулятора, его продадут JPMorgan Chase. По состоянию на 13 апреля 2023 года, общий объем активов First Republic Bank составлял примерно $229,1 млрд, а общий объем депозитов — $103,9 млрд.

First Republic Bank — третий за последние два месяца рухновший американский банк. В марте FDIC закрыла Signature Bank, на той же неделе обанкротился Silicon Valley Bank. First Republic Bank также угрожало банкротство в марте, но получил поддержку в размере $30 млрд от ФРС и шестерки крупнейших банков США.

Олеся Павленко