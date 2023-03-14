Банкротство SVB спровоцировало массовую миграцию клиентов из мелких банков США в крупные

После того как Silicon Valley Bank (SVB) объявил о банкротстве в минувшую пятницу, 10 марта, множество клиентов региональных банков США ринулись переводить свои сбережения в наиболее крупные банки страны. Как сообщает Financial Times, Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase завалены запросами от клиентов более мелких кредиторов. При этом наибольшую активность проявляют владельцы депозитов, на которых хранится более $250 тыс.— суммы, которая попадает под федеральное страхование и может быть возвращена клиенту в случае банкротства банка.

По словам источников газеты, JPMorgan сократил время ожидания открытия счета для корпоративных клиентов и срок получения доступа к средствам, чтобы юрлица смогли воспользоваться новым счетом для выплат зарплат своим сотрудникам уже в конце текущей недели. А Citi, который обслуживает состоятельных людей, сейчас старается открывать счета в течение суток с момента подачи заявки. Обычно эта процедура занимает от одной до двух недель.

При этом, как утверждают источники, руководство крупных банков опасается, что власти США могут воспринять массовую миграцию клиентов от региональных банков как спланированную акцию и недобросовестное использование неблагоприятной ситуации на рынке. А потому руководители просят банкиров не предпринимать попытки переманить клиентов у более мелких конкурентов.

В самих банках информацию Financial Times комментировать отказались.

Напомним, Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.

Позже также оказался закрыт из-за системных рисков Signature Bank. Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора — ужесточены.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки».

Кирилл Сарханянц