Евросоюз представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ

Еврокомиссия (ЕК) представила план наращивания производства боеприпасов, на который выделит €500 млн из бюджета Евросоюза (ЕС) и €1 млрд из Фонда мира. 11 стран начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм. Общий уровень производства боеприпасов в странах ЕС должен достичь 1 млн в год.

В пресс-релизе говорится, что ЕК приняла закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP). Он предполагает срочную доставку боеприпасов и ракет Украине, а также оказание помощи членам ЕС в пополнении своих запасов. Закон «направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов». Ожидается, что это «укрепит оперативность и способность оборонной промышленности ЕС по обеспечению своевременных поставок боеприпасов и ракет в Европу». Закон включает:

финансовую поддержку укрепления промышленных мощностей ЕС по выпуску соответствующей оборонной продукции;

механизм для мониторинга и более точного прогнозирования наличия проблем в цепочках поставок;

внедрение временной нормативно-правовой базы для решения проблемы нехватки боеприпасов.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, «речь идет о переводе экономики в военный режим». «Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год. На эти нужды мы намерены выделить €500 млн»,— рассказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

С 24 февраля 2022 года ЕС передал Украине более €49 млрд финансовой помощи. 13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В марте фонд дважды увеличивали — в общей сложности более чем на €4 млрд — для покрытия затрат на поставки оружия Киеву. В конце апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил об истощении запасов ракет к советским системам ПВО. Президент Чехии Петр Павел в том же месяце анонсировал создание на Украине совместного военного производства двух стран.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер