Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира

Совет Евросоюза утвердил решение о выделении €1 млрд на финансирование поставок боеприпасов Украине. Средства будут направлены Киеву в рамках Европейского фонда мира, из которого финансируются все поставки военной помощи Украине. Общий размер военной помощи Киеву из европейского фонда достиг €4,6 млрд.

Подобная мера позволит ЕС возместить государствам—членам объединения стоимость боеприпасов, переданных украинской стороне из существующих запасов либо закупленных в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму €1 млрд для вооруженных сил Украины»,— заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (цитата по сайту Евросовета).

Первоначально, по данным польских СМИ, речь шла о €2 млрд. Однако Франция заблокировала это решение.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для военного и оборонного финансирования предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала военного конфликта России и Украины средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. С 24 февраля 2022 года Евросоюз передал Украине €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила €3,6 млрд. 8 марта послы ЕС одобрили увеличение фонда на €2 млрд для покрытия затрат на поставки оружия Украине. 14 марта фонд был увеличен еще на €2,2 млрд.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов