Глава Минобороны Украины заявил об истощении запасов ракет к советским системам ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружении страны стоят системы противовоздушной обороны (ПВО), произведенные еще в Советском Союзе. По его словам, запасы ракет для них истощаются, поэтому Киеву необходимо заменить их западными аналогами. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker, Reuters Фото: Heiko Becker, Reuters

«У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО»,— сказал он.

По словам главы украинского оборонного ведомства, вопрос о том, какие системы ПВО нужны стране, «принципиально уже решен». В дальнейшем необходимо увеличить не только количество систем ПВО, но и запасы ракет к ним. «ПВО оставалась, остается и будет приоритетом №1, потому что это обеспечение безопасности по всей стране. Потому что прилететь может куда угодно»,— добавил он.

Среди ключевых задач, которые Украина намерена решить при поддержке западных партнеров, Алексей Резников назвал обеспечение страны запчастями и боеприпасами к тем системам, которые были получены Киевом ранее, а также обслуживание, ремонт. «От снайперской винтовки до HIMARS и танка. Что касается самолетов — я уверен, мы добьем этот вопрос»,— отметил министр.

На уточняющий вопрос, согласуют ли поставки самолетов западными странами в 2023 году, министр обороны Украины сказал: «Дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — очень дорого. Потому, принимая решение, надо понимать, все ли готовы под этим подписаться. Ключевой игрок здесь все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне, тогда решение будет принято»,— заключил господин Резников.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. Общий размер военной помощи Киеву из европейского фонда достиг €4,6 млрд. 19 апреля США объявили о 36-м по счету пакете военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

Подробнее о поддержке Украины западными странами — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Милена Костерева