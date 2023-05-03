Что происходит после ввода войск России на Украину. День 434-й

По данным Bloomberg, США и страны Евросоюза готовят отдельные пакеты новых санкций против России. Турция и «Газпром» достигли соглашения об отсрочке части платежей за газ. Великобритания не будет передавать Украине вертолеты Apache, но ищет поставщиков ракет большой дальности. Как развиваются события — в онлайнх-трансляции «Ъ».

9:05. Минобороны Турции сообщило, что встречу делегаций России, Турции и Украины по зерновой сделке планируется провести в Стамбуле 5 мая.

8:55. В украинском городе Кропивницкий, где ночью произошли взрывы, повреждена нефтебаза, там возник пожар, сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

8:29. По данным Bloomberg, Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций рассматривает ограничение транзита товаров через Россию, а также внесет в черный список еще примерно 30 человек, Канада же примет меры в ответ на предполагаемое похищение украинских детей и введет санкции в отношении оборонной промышленности РФ.

8:27. По данным Bloomberg, США и страны Евросоюза готовят отдельные пакеты новых санкций против России, чтобы решить проблему обхода ранее введенных ограничений.

8:25. Еще несколько принадлежащих украинским олигархам объектов в Крыму попадут под национализацию, во второй половине года их планируется продать с аукциона, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

8:13. По данным Politico, Украина не делится с Евросоюзом и США планом весеннего контрнаступления, чтобы не допустить новых утечек.

8:11. Турция и «Газпром» достигли соглашения об отсрочке части платежей за газ после резкого роста цен на него, рассказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

8:10. Ночью в Киеве, Днепре и Запорожье, а также в Киевской области произошли взрывы — Klymenko Time.

8:07. Минобороны Великобритании: страна не планирует передавать Украине вертолеты Apache, но ищет поставщиков ракет большой дальности и бронетехники для ВСУ.