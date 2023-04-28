Президент Чехии анонсировал создание на Украине совместного военного производства

Президент Чехии Петр Павел в ходе визита на Украину заявил, что страны будут совместно производить оружие и учебные самолеты, а также ремонтировать танки. Разместить соответствующие производства — частично или полностью — партнеры планируют на украинской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Петр Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

«У нас подготовлены шесть проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм. Они касаются производства оружия, боеприпасов, ремонта танков, как Т-62, а также потенциального производства учебных самолетов. Для нас передача технологий и производства является приоритетом, чтобы это производство частично или полностью могло осуществляться на территории Украины»,— заявил господин Павел (перевод по ТАСС) на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Видео господин Зеленский выложил в Telegram.

С запланированным визитом в Киев глава Чехии Петр Павел прибыл сегодня, 28 апреля. В тот же день на Украину приехала глава Словакии Зузана Чапутова. Встреча господина Зеленского с ними не анонсировалась из соображений безопасности.

22 февраля 2023 года премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство Чехии передало Украине военных грузов на сумму свыше 10 млрд крон (приблизительно $455 млн). Еще на 30 млрд крон (порядка $1,3 млрд) Киеву направили оборонные предприятия республики. Спустя месяц, 23 марта, Петр Павел сообщил, что Чехия исчерпала силы для помощи Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба