Временный поверенный в делах Польши посетил МИД России

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в Министерство иностранных дел РФ, сообщает «РИА Новости». По информации агентства, это связано с изъятием в пользу государства здания школы при посольстве РФ в Варшаве.

Яцек Щлядевски пробыл в здании российского дипведомства около 20 минут. Он уже покинул здание МИДа.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия имущества в пользу государства. Польский МИД объяснял, что некоторые объекты недвижимости в Польше Россия занимает незаконно.

Все сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание в день его блокировки. Российский МИД заверил, что школу перенесут в другое здание. Ведомство пригрозило польским властям «жестким ответом». Посольство РФ в Варшаве заявило, что готово в том числе к разрыву дипломатических отношений стран.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Лусине Баласян