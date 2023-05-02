Депздрав рассказал о единичных случаях заражения корью в Москве

В Москве фиксируются единичные случаи заражения корью, заявили в столичном департаменте здравоохранения. В ведомстве заверили, что ситуация не является критической и находится под контролем.

В депздраве уточнили, что все заболевающие — не привитые. Их точное число не назвали. Среднее количество обращений для вакцинации детей против кори в апреле увеличилось в 2,5–3 раза.

«В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве»,— говорится в пресс-релизе.

К середине апреля случаи заражения корью были выявлены в 44 регионах. Роспотребнадзор утверждал, что локальные очаги заболевания удается купировать и нет необходимости в системных ограничениях. В нескольких частных клиниках Москвы пожаловались на нехватку вакцин от кори.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

Лаура Кеффер