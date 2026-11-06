МИД России заявил о плане на случай изъятия российских активов в ЕС
Россия подготовила план действий на случай, если Евросоюз изымет основную часть замороженных активов страны, сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным»,— сказал глава департамента в разговоре с «РИА Новости».
Господин Биричевский подчеркнул, что у Москвы есть что противопоставить действиям Запада и этот ответ «будет осуществлен в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях».
Активы Центробанка РФ были заблокированы в 2022 году после начала российской спецоперации на Украине. Всего было заморожено около €300 млрд активов, большая часть из них хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
В сентябре Служба внешней разведки России сообщила, что страны ЕС планируют изъять замороженные активы до выборов в части европейских стран в 2027 году.