Парламент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией
Турецкий парламент ратифицировал оборонное соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией. Известное как Мекканское соглашение, оборонный пакт закрепляет принцип коллективного ответа: вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на остальных участников соглашения. Ратификация соглашения также позволяет размещение турецких военнослужащих в Саудовской Аравии, сообщает The Jerusalem Post.
4 ноября турецкий парламент подписал договор о военном сотрудничестве между Саудовской Аравией и Сирией, которая стремится присоединиться к Мекканскому пакту.
Трехстороннее соглашение о совместной обороне подписано 7 августа главами Турции, Пакистана и Саудовской Аравии в Мекке. На утверждение в парламент Турции документ был направлен в начале октября.