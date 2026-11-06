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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Парламент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией

Турецкий парламент ратифицировал оборонное соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией. Известное как Мекканское соглашение, оборонный пакт закрепляет принцип коллективного ответа: вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на остальных участников соглашения. Ратификация соглашения также позволяет размещение турецких военнослужащих в Саудовской Аравии, сообщает The Jerusalem Post.
4 ноября турецкий парламент подписал договор о военном сотрудничестве между Саудовской Аравией и Сирией, которая стремится присоединиться к Мекканскому пакту.
Трехстороннее соглашение о совместной обороне подписано 7 августа главами Турции, Пакистана и Саудовской Аравии в Мекке. На утверждение в парламент Турции документ был направлен в начале октября.

Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент