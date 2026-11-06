Генсек НАТО посоветовал Трампу «не падать духом» после поражения республиканцев
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту США Дональду Трампу не расстраиваться после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс. Его слова приводит Bloomberg.
Господин Рютте сообщил об этом в эфире голландского ток-шоу Pauw & De Wit. По его словам, он отправил президенту США короткое сообщение после голосования: «Не падайте духом, и давайте двигаться дальше».
Генсек альянса подчеркнул ключевую роль США в защите Европы, признав, что НАТО выступает «платформой для демонстрации американской силы, что глубоко отвечает нашим интересам, поскольку мы, как Европа, пока не способны делать это самостоятельно».
Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов 3 ноября получила 259 мест в Палате представителей, 54 места в Сенате и 28 губернаторских постов. Это лучший результат демократов со времен Барака Обамы, который пришел к власти на волне недовольства войной в Ираке. В этот раз причиной поражения республиканцев также считают войну с Ираном.