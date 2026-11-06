Генсек НАТО посоветовал Трампу «не падать духом» после поражения республиканцев

Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов 3 ноября получила 259 мест в Палате представителей, 54 места в Сенате и 28 губернаторских постов. Это лучший результат демократов со времен Барака Обамы, который пришел к власти на волне недовольства войной в Ираке. В этот раз причиной поражения республиканцев также считают войну с Ираном.