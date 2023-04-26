Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В нескольких частных клиниках Москвы заявили о нехватке вакцин от кори

Шесть частных клиник в Москве столкнулись с нехваткой однокомпонентной вакцины от кори, сообщили РБК представители медицинских сетей. Об отсутствии препарата заявили в МЕДСИ, клинике «ABC-медицина», «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервисе» и «Центравиамеде».

По словам заместителя медицинского директора МЕДСИ Ксении Шеховцовой, поставки вакцины осуществляются приоритетно в госклиники. В «Медскане» и «Инвитро» вакцина есть. По данным «Инвитро», за первый квартал 2022 года от кори привили 77 человек, а за первый квартал текущего года только в Москве вакцинировался 381 человек. Стоимость вакцинации в частных клиниках столицы составляет от 1,2 тыс. до 3 тыс. руб.

Что такое корь и чем она опасна

Читать далее

В апреле студентов РГУ нефти и газа отправили на удаленку на 21 день из-за случая заболевания корью. По состоянию на 20 апреля зараженные были выявлены в 44 регионах, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она утверждает, что локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать» и пока нет необходимости в системных ограничениях.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...