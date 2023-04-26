В нескольких частных клиниках Москвы заявили о нехватке вакцин от кори

Шесть частных клиник в Москве столкнулись с нехваткой однокомпонентной вакцины от кори, сообщили РБК представители медицинских сетей. Об отсутствии препарата заявили в МЕДСИ, клинике «ABC-медицина», «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервисе» и «Центравиамеде».

По словам заместителя медицинского директора МЕДСИ Ксении Шеховцовой, поставки вакцины осуществляются приоритетно в госклиники. В «Медскане» и «Инвитро» вакцина есть. По данным «Инвитро», за первый квартал 2022 года от кори привили 77 человек, а за первый квартал текущего года только в Москве вакцинировался 381 человек. Стоимость вакцинации в частных клиниках столицы составляет от 1,2 тыс. до 3 тыс. руб.

В апреле студентов РГУ нефти и газа отправили на удаленку на 21 день из-за случая заболевания корью. По состоянию на 20 апреля зараженные были выявлены в 44 регионах, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она утверждает, что локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать» и пока нет необходимости в системных ограничениях.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

Лаура Кеффер