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СпортХоккей

Польский хоккейный союз выступил против допуска сборных России к турнирам

Польский хоккейный союз выступил против возвращения сборных России на соревнования под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Союз подчеркнул, что обстоятельства, приведшие к отстранению российских команд в 2022 году, принципиально не изменились. Допуск сборных РФ к международным турнирам в союзе назвали преждевременным.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в крупнейших соревнованиях.
В ответ шесть национальных сборных по хоккею — Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании — отказались играть в матчах против России на ЧМ-2027 в Германии. Международная федерация хоккея также выразила несогласие с предписанием.
Хоккей
Польша