МЧС назвало причину гибели 17 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
Причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии (КБР) стал обвал горного ледника из-за климатических изменений. Об этом заявил первый замглавы регионального ГУ МЧС Эльдар Хашхожев.
Трагедию в горах обсудили в региональном парламенте на расширенном заседании по развитию туризма в КБР. «Линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки... Нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой, и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху»,— пояснил господин Хашхожев (цитата по ТАСС).
Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. В группу входили 33 человека. 16 из них были спасены, шесть человек госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным Федерации альпинизма РФ, погибшие и пострадавшие входили в группу, проходившую плановые учебные сборы представителей силовых ведомств.