МЧС назвало причину гибели 17 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. В группу входили 33 человека. 16 из них были спасены, шесть человек госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным Федерации альпинизма РФ, погибшие и пострадавшие входили в группу, проходившую плановые учебные сборы представителей силовых ведомств.