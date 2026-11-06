AP: США вели секретные переговоры с Тегераном о депортации иранцев
Администрация президента США вела секретные переговоры с Ираном о депортации иранцев, несмотря на военные действия. О взаимодействии двух правительств стало известно Associated Press из судебных документов по делу, связанному с группой граждан Ирана.
Юридическая группа «Ирано-американский фонд правовой защиты», представляющая интересы иранцев, задержанных Иммиграционной и таможенной службой, заявила, что минимум 12 ее доверителям были вручены уведомления о скорой депортации в Иран. Из других документов стало известно, что США и Иран вели переговоры уже после начала войны по вопросам оформления проездных документов и выяснения «возможных путей депортации».
В материалах дела, касающихся иранских граждан, указано, что иммиграционные агентства администрации Трампа передавали конфиденциальную информацию о них иранскому правительству в нарушение национальных иммиграционных правил. В иске описывается скоординированная кампания между правительствами США и Ирана по выявлению иранцев, находящихся под стражей Иммиграционной и таможенной службы, и оказанию на них давления с целью заставить их вернуться в Иран.
Представители Госдепартамента США на запрос Associated Press заявили, что не комментируют незавершенные судебные разбирательства или частные дипломатические переговоры.