AP: США вели секретные переговоры с Тегераном о депортации иранцев

В материалах дела, касающихся иранских граждан, указано, что иммиграционные агентства администрации Трампа передавали конфиденциальную информацию о них иранскому правительству в нарушение национальных иммиграционных правил. В иске описывается скоординированная кампания между правительствами США и Ирана по выявлению иранцев, находящихся под стражей Иммиграционной и таможенной службы, и оказанию на них давления с целью заставить их вернуться в Иран.