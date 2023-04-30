Эрдоган выступил на многотысячном митинге в Анкаре

Президент Турции 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник на предстоящих выборах 74-летний Кемаль Кылычдароглу устроили массовые митинги. Господин Эрдоган собрал своих сторонников на центральной площади в Анкаре, которая вмещает несколько сотен тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реджеп Тайип Эрдоган на митинге Фото: Murat Cetinmuhurd / TUR Presidency / Anadolu Agency / AFP Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Фото: Ali Unal / AP Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Фото: Reuters Фото: Murat Cetinmuhurd / TUR Presidency / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 6 Реджеп Тайип Эрдоган на митинге Фото: Murat Cetinmuhurd / TUR Presidency / Anadolu Agency / AFP Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Фото: Ali Unal / AP Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Фото: Reuters Фото: Murat Cetinmuhurd / TUR Presidency / Anadolu Agency / AFP

«Готовы ли мы одержать сокрушительную победу?» — спросил президент Турции у восторженной толпы (цитата по AFP). «14 мая наша нация с Божьей помощью устранит их с политической сцены»,— сказал он о господине Кылычдароглу и его оппозиционной коалиции. Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания появился на публике вчера, 29 апреля. Сегодня он не проявлял никаких признаков плохого самочувствия, отмечает AFP.

Кемаль Кылычдароглу устроил массовый митинг на набережной города Измира. «Эти выборы — выборы для восстановления нашей демократии»,— заявил он своим сторонникам, выйдя на сцену со своей женой Сельви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митинг в поддержку Кемаля Кылычдароглу Фото: Mehmet Emin Menguarslan / ANADOLU AGENCY / AFP Фото: Mehmet Emin Menguarslan / ANADOLU AGENCY / AFP Фото: Burak Kara / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Митинг в поддержку Кемаля Кылычдароглу Фото: Mehmet Emin Menguarslan / ANADOLU AGENCY / AFP Фото: Mehmet Emin Menguarslan / ANADOLU AGENCY / AFP Фото: Burak Kara / Getty Images

Президентские выборы в Турции должны состояться не позднее 14 мая.

25 апреля господин Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы тележурналистов. Его представители опровергли версию о перенесенном президентом инфаркте. Намеченный на 27 апреля митинг с участием Реджепа Тайипа Эрдогана был перенесен. Официальной причиной его плохого самочувствия называли желудочный грипп.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Президента Турции проверяют на крепость рукопожатия».

Мария Федотова