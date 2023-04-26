Президента Турции проверяют на крепость рукопожатия

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью. Официальная версия — желудочный грипп. Тем не менее господин Эрдоган не намерен останавливать свою избирательную кампанию, ведь решающим может оказаться любое из мероприятий. Среди прочего в планах на четверг — телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И это будет показательно, учитывая, что конкурент господина Эрдогана Кемаль Кылычдароглу считается прозападным кандидатом. Впрочем, сам оппозиционер пытается скорректировать свой имидж: как стало известно “Ъ”, политик отправил российскому экспертному сообществу послание с ключевой мыслью о том, что смена власти в Турции двустороннему сотрудничеству не повредит.

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Фото: Umit Bektas / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters

Предвыборное интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двум телеканалам — Ulke TV и Kanal 7 — во вторник вечером прервалось буквально через десять минут после начала. В этот момент камера была направлена на корреспондента, задававшего вопрос. Телезрители могли понять только то, что в студии возникло замешательство. Через 15 минут президент вернулся в эфир и извинился перед зрителями. «Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если отменим программу, то нас могут неправильно понять. Мы пришли, так как я обещал. Мы тоже временами сталкиваемся с такими проблемами, прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана»,— сказал он.

После двух коротких вопросов ведущий сообщил, что интервью с турецким лидером завершается, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть». Официальная причина недомогания 69-летнего президента — желудочный грипп. Окружение господина Эрдогана подчеркивает, что ему ничто не угрожает.

В предыдущий раз здоровье Реджепа Тайипа Эрдогана находилось в центре внимания примерно два года назад. Тогда, в частности, в американском журнале Foreign Policy вышла статья, где на основе видеозаписей утверждалось: президент Турции выглядит «не лучшим образом», плохо ходит и невнятно говорит. В ответ в Тelegram-канале турецкого лидера было опубликовано видео, на котором он играет в баскетбол со своими ровесниками, включая нескольких министров и высокопоставленных сотрудников президентской администрации. Видео сопровождалось подписью: «Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю».

Сейчас любая информация о здоровье президента особенно важна. Инцидент в эфире произошел меньше чем за три недели до намеченных на 14 мая всеобщих выборов, когда в Турции будут выбирать и президента, и парламент. Напомним, что претендентов на пост президента четверо. Помимо самого Реджепа Тайипа Эрдогана, это лидер Республиканской народной партии (РНП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, глава партии «Родина» (Memleket) 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган. Главный соперник действующего президента — господин Кылычдароглу, за которым стоят крупнейшие оппозиционные партии. Опросы колеблются то в сторону одного, то в сторону другого.

Телекомпания Euronews высчитала среднее значение результатов опросов общественного мнения, проведенных десятью различными компаниями.

Согласно этим данным, Кемаль Кылычдароглу получает 47,5% голосов.

За президента Эрдогана готовы отдать голоса 44,4%.

На третьем месте с 6% Мухаррем Индже.

Синан Оган получает примерно 2%.

Многое будет зависеть от поддержки избирателями господина Индже: если число желающих проголосовать за него уменьшится, то, возможно, второй тур и не понадобится.

Напомним, что на предыдущих президентских выборах 2018 года Реджеп Тайип Эрдоган уже в первом туре набрал 52,4% голосов. Его главным соперником был Мухаррем Индже, который тогда выступал в качестве кандидата от РНП. Два года назад он вышел оттуда и создал свою партию.

Между тем представители правящей элиты продолжают уверять, что все в порядке. «Наш господин президент победит минимум с 52%. Минимум»,— заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу TV100.

Сам господин Эрдоган также уверенно строит планы на будущее. Так, на четверг запланирована церемония доставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС «Аккую», которую строит для Турции Россия. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, примет участие в мероприятии по видеосвязи. Перед этим планируется телефонный разговор двух президентов, в ходе которого, согласно словам представителя турецкого президента Ибрагима Калына, будет обсуждаться ситуация на Украине и дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Burhan Ozbilici / AP Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Предстоящее событие достаточно символично. Эксперты задаются вопросом, сохранятся ли теплые отношения между Анкарой и Москвой в случае проигрыша президента Эрдогана на выборах.

Кемаля Кылычдароглу называют прозападным кандидатом. В то же время он сам, как утверждают информированные источники “Ъ”, не хотел бы ссориться с Москвой.

Накануне выборов господин Кылычдароглу отправил послание российскому экспертному сообществу, которое занимается проблемой двусторонних отношений (текст есть в распоряжении “Ъ”). В частности, политик признал, что отношения всегда были непростыми, но сторонам удавалось преодолевать трудности и сохранять уважение к взаимным интересам. «Турция заинтересована в том, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными»,— написал он. Господин Кылычдароглу также подчеркнул, что его политический альянс не считает правильными «антироссийские подходы в мире».

«В краткосрочной перспективе нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта на Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, мы будем и впредь оказывать содействие в прекращении разногласий между двумя нашими соседями (РФ и Украиной.— “Ъ”)»,— добавил кандидат в президенты. В заключение господин Кылычдароглу выразил надежду на то, что в случае его победы Россия и Турция смогут укреплять и развивать сотрудничество во многих областях, особенно в борьбе с терроризмом.

Марианна Беленькая